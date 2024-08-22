С затонувшей близ Сицилии яхты подняли тела банкира Блумера и его жены

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Итальянские спасатели извлекли с затонувшей у берегов острова Сицилия люксовой яхты тело председателя совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера и его супруги Джуди, сообщает Sky News.

"Опознаны тела Джонатана Блумера и его жены Джуди Блумер", - информирует телеканал.

Всего, по данным телеканала, найти удалось пять тел. Ранее подтвердили обнаружение тел адвоката Кристофера Морвилло и его супруги Неды. Накануне сообщалось, что опознали тело британского предпринимателя Майка Линча.

Кроме того, европейские СМИ ранее сообщали, что спасатели также извлекли тело 18-летней дочери Линча Ханны. Однако британские СМИ пишут, что дочь Линча по-прежнему считается пропавшей без вести, ее поиски, по-видимому, продолжаются.

Яхта Bayesian длиной в 56 метров пошла ко дну во время бури в понедельник утром близ сицилийского населенного пункта Портичелло. По одной из версий, на судне сначала сломалась мачта, после чего оно потеряло устойчивость и затонуло, сообщала газета Corriere della Sera. Согласно другой версии, из-за бури на судно за очень короткое время попало очень большое количество воды, и по этой причине оно ушло на дно.

Всего на борту находились 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спасателям удалось обнаружить 15 выживших. Тело одного погибшего обнаружили в день крушения.