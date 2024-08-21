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У Сицилии из затонувшей яхты извлекли тело бизнесмена Линча

У Сицилии из затонувшей яхты извлекли тело бизнесмена Линча
Поисково-спасательная операция в районе крушения судна Bayasian
Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Итальянские спасатели извлекли из затонувшей у берегов Сицилии яхты тела "британского Билла Гейтса" - Майка Линча - и его 18-летней дочери Ханны, всего найдены и доставлены на берег четыре тела, сообщают европейские СМИ.

Работы на месте происшествия продолжаются: спасателям еще предстоит выяснить судьбу еще двух пропавших без вести.

Яхта Bayesian длиной в 56 метров пошла ко дну во время бури ранним утром в понедельник, когда находилась у берегов Портичелло. На борту находились 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спасателям удалось обнаружить 15 выживших. В тот же день был найден погибшим капитан.

Чтобы обнаружить тела пропавших без вести, водолазам пришлось пробивать стены кают.

Помимо предпринимателя Майка Линча, на борту в момент крушения находился председатель совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер.

Сицилия Портичелло Майк Линч Morgan Stanley International Великобритания Италия
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