Вероятной причиной крушения яхты мультимиллионера Линча назван человеческий фактор

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Единственной возможной причиной недавнего крушения яхты Bayesian британского мультимиллионера Майка Линча у берегов Сицилии является человеческий фактор, сказал Guardian исполнительный директор компании Italian Sea Group, которой принадлежит производитель яхты Perini Navi, Джованни Костантино.

"Первой мыслью было, что возникла проблема, связанная с управлением судном или с тем, что оно, возможно, врезалось в скалу. Но когда пассажиры сообщили, что не слышали громкого шума, который и указал бы на то, что яхта нашла на риф, я понял, что она затонула из-за того, что оставили открытым один из люков", - сказал он.

"Иначе Bayesian просто не могла затонуть. (...) Я полагаю, экипаж переживает худший момент в жизни. Они пытались справиться с ситуацией, но что-то пошло не так. Произошла цепочка человеческих ошибок", - добавил он.

По мнению Костантино, если в то время, когда яхта немного накренилась, люк, ведущий в техническое помещение, в котором есть дверь в машинное отделение, был открыт, то в машинное отделение могла попасть вода, что привело бы к неизбежному крушению.

28 августа стало известно, что следователи в Италии в рамках расследования обстоятельств крушения Bayesian начали выяснять, несут ли ответственность за трагедию члены экипажа.

В частности, следователи проверяют, причастен ли к крушению инженер-механик яхты Тим Паркер Итон. По одной из версий, во время шторма Итон не задействовал ряд систем обеспечения безопасности, из-за чего яхта быстро пошла ко дну.

Таким образом, по мнению следствия, инженер-механик, если удастся собрать достаточно доказательств его вины, может быть обвинен в непредумышленном убийстве нескольких находившихся на яхте человек.

Ранее предварительное расследование было начато в отношении капитана судна Джеймса Катфилда. Его подозревают в причастности к непредумышленному убийству и к крушению судна. Следователи трижды вызывали капитана на допрос, однако, по словам его адвоката Альдо Мордильи, он "воспользовался правом хранить молчание".

56-метровая яхта 2008 года постройки пошла ко дну во время бури утром 19 августа близ сицилийского населенного пункта Портичелло. По одной из версий, на судне сначала сломалась мачта, после чего оно потеряло устойчивость и затонуло. По другой версии, из-за шторма на судно за очень короткое время обрушилось очень большое количество воды, и по этой причине оно пошло ко дну.

Всего на борту находились 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спасателям удалось обнаружить 15 выживших. Погибли семь человек, в числе которых владелец судна, британский предприниматель, мультимиллионер Майк Линч и председатель совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер.