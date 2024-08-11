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СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака
Фото: Chris Hondros/Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава иракского МИД Фуад Хуссейн совершит в сентябре визит в США, во время которого страны официально объявят о начале вывода войск международной коалиции против террористической группировки ИГ (запрещена в России) с иракской территории, сообщает в воскресенье Tasnim со ссылкой на источники.

"Источники рассказали журналисту Tasnim в Ираке, что глава иракского МИД и американский госсекретарь проведут пресс-конференцию во время предстоящего визита министра, чтобы зачитать заявление о конце миссии международной коалиции во главе с США в Ираке", - информирует агентство.

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По словам источников, вывод международных сил из страны, за исключением Иракского Курдистана, стартует в сентябре 2025 года. Иракский Курдистан военные покинут, как предполагается, только через год после начала вывода войск - в сентябре 2026 года.

В конце июля издание The National передавало со ссылкой на источники, что США дали согласие на вывод из Ирака части военных, которые несли службу в составе коалиции. Однако в понедельник произошел ракетный обстрел авиабазы "Айн-аль-Асад" на западе Ирака.

Атака произошла на фоне крайне высокой напряженности на Ближнем Востоке, связанной с убийствами на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Ирак США
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