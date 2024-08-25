"Хезболла" заявила о начале операции возмездия Израилю за убийство одного из своих командиров

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" распространило заявление о начале ответных меры на убийство одного из командиров группировки Фуада Шукра в Бейруте в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в июле.

"В качестве первичного ответа на агрессию в южном пригороде Бейрута, в результате которой погибли командир Фуад Шукр и еще нескольких наших граждан, 25 августа бойцы исламского сопротивления начали массированную воздушную атаку с применением БПЛА по глубине сионистского образования", - говорится в заявлении.

По данным издания Al Arabiya, на данный момент по северному Израилю из Ливана было выпущено более 100 ракет.

Как сообщалось, ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане, после того, как ЦАХАЛ выявил подготовку движения к массированным ракетным обстрелам израильской территории.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила, что террористическая организация "Хезболла" готовится к запуску ракет по израильской территории. В качестве меры самообороны, направленной на устранение этих угроз, Армия обороны Израиля наносит удары по объектам террористов в Ливане, откуда "Хезболла" планировала начать свои нападения на израильское гражданское население", - говорилось в заявлении представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

The Times of Israel пишет, что израильский министр обороны Йоав Галант после нанесения Израилем ударов по Ливану связался со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Галант проинформировал Остина об ударах ЦАХАЛ в Ливане, стороны "обсудили важность недопущения региональной эскалации".

При этом Галант заявил: "Мы нанесли точные удары по Ливану, чтобы предотвратить непосредственную угрозу гражданам Израиля. Мы внимательно следим за развитием событий в Бейруте и полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты наших граждан".