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В ЕС назвали необоснованным объявление результатов выборов президента Венесуэлы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз по-прежнему крайне обеспокоен углубляющимся политическим кризисом в Венесуэле, говорится в заявлении от имени ЕС главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"ЕС приветствует промежуточный отчет группы экспертов ООН, приглашенной Национальным избирательным советом Венесуэлы для оценки общего проведения выборов в рамках Барбадосского соглашения. Этот отчет пролил свет на избирательный процесс и подчеркнул отсутствие обоснованности результатов, объявленных властями Венесуэлы", - отмечается в документе, опубликованном в воскресенье.

В ЕС считают, что "на сегодняшний день власти Венесуэлы не предоставили необходимых гласных доказательств для оценки избирательного процесса в соответствии со стандартами, указанными группой экспертов ООН". "Только полные и поддающиеся независимой проверке результаты будут приняты и признаны, чтобы гарантировать уважение воли венесуэльского народа", - подчеркивают в Брюсселе.

Евросоюз вновь призывает Национальный избирательный совет Венесуэлы "публиковать и независимо проверять официальные протоколы голосования со всех избирательных участков".

В заявлении Борреля высказывается мнение, что кандидат от оппозиции "Эдмундо Гонсалес Уррутия, по всей видимости, является победителем президентских выборов со значительным перевесом голосов".

Президентские выборы состоялись в Венесуэле 28 июля.

Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу с 51,2% голосов одержал Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Уррутиа с 73% голосов.

После оглашения результатов выборов в Венесуэле начались протесты.

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