В ЕС не считают выборы в Венесуэле соответствующими международным стандартам

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз продолжает с большой обеспокоенностью следить за развитием событий в Венесуэле, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"В отчетах международных миссий по наблюдению за выборами ясно отмечено, что президентские выборы 28 июля не соответствовали международным стандартам честного подсчета голосов. Несмотря на свои собственные обязательства, Национальный избирательный совет Венесуэлы (CNE) до сих пор не опубликовал официальные протоколы результатов голосования с избирательных участков", - говорится в заявлении Борреля от имени ЕС.

В документе указывается на то, что без подтверждающих доказательств результаты, обнародованные CNE 2 августа, не могут быть признаны.

"Любая попытка отсрочить полную публикацию официальных протоколов голосования только еще больше поставит под сомнение достоверность официально опубликованных результатов. Копии протоколов голосования на выборах, опубликованные оппозицией и рассмотренные несколькими независимыми организациями, указывают на то, что Эдмундо Гонсалес Уррутия, по всей видимости, является победителем президентских выборов со значительным перевесом голосов", - отмечается в заявлении главы дипломатии ЕС.

В документе содержится призыв к независимой проверке протоколов выборов "организацией с международной репутацией".

При этом Боррель указал на важность мирного характера демонстраций и протестов и заявил, что ЕС "призывает к спокойствию и сдержанности".

"Венесуэльские власти, включая силы безопасности, должны в полной мере уважать права человека, включая свободу слова и собраний. Европейский союз серьезно обеспокоен растущим числом произвольных задержаний и продолжающимся преследованием оппозиции. Европейский союз призывает власти Венесуэлы положить конец произвольным задержаниям, репрессиям и агрессивной риторике в отношении членов оппозиции и гражданского общества, а также освободить всех политических заключенных", - подчеркивается в заявлении.