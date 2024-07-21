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Манила и Пекин договорились о снабжении поста Филиппин в спорной части Южно-Китайского моря

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Филиппины и КНР достигли соглашения о том, как Манила сможет доставлять грузы филиппинским военным на рифе Аюнгин (китайское - Жэньай, английское название - Вторая отмель Томаса), принадлежность которого оспаривают эти страны, передает Associated Press (AP) со ссылкой на двух неназванных представителей филиппинских властей.

"Важнейшее соглашение заключили в воскресенье после серии встреч филиппинских и китайских дипломатов в Маниле и обмена дипломатическими нотами, цель которых было приемлемое для обеих сторон урегулирование ситуации на рифе, без уступок друг другу по территориальному вопросу", - информирует агентство.

Один из источников AP уточнил, что согласно договоренностям, Китай разрешает Филиппинам провозить на пост продовольствие и другие предметы первой необходимости, если Манила предварительно уведомит китайскую сторону о рейсе и обязуется не доставлять строительные материалы для укрепления аванпоста.

Источник уточнил, что переговорам способствовали столкновения береговой охраны Филиппин и китайских моряков у рифа 17 июня. Филиппинская сторона тогда обвиняла Китай в применении силы с целью сорвать доставку груза на риф и в захвате перевозимых материалов. В свой черед в китайской береговой охране заявили, что ответственность за инцидент несет исключительно филиппинская сторона.

Это не первое происшествие в районе рифа Аюнгин.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии.

Китай Филиппины Южно-Китайское море
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