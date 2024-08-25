Объем пожертвований в пользу кампании Харрис превысил отметку в $500 млн

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис с момента старта получила более $500 млн, сообщает в воскресенье портал Axios.

"Незадолго до того, как вице-президент Харрис в четверг вечером публично согласилась баллотироваться в президенты США, мы пересекли отметку в $500 млн", - заявила председатель ее предвыборного штаба Джен О'Мэлли Диллон.

Она уточнила, что эта неделя стала беспрецедентной по активности среди жертвователей. При этом треть этой суммы пришлось на тех, кто перечислял средства впервые.

В начале августа стало известно, что кампания Харрис получила в июле $310 млн пожертвований, что более чем в два раза превышает сборы у экс-президента Дональда Трампа за тот же период - $138,7 млн.

В минувший четверг Харрис, выступая на съезде Демократической партии, официально заявила, что согласна представлять демократов в качестве кандидата на пост главы государства на президентских выборах в ноябре.

Выборы президента США намечены на 5 ноября.