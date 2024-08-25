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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:28

Объем пожертвований в пользу кампании Харрис превысил отметку в $500 млн

Объем пожертвований в пользу кампании Харрис превысил отметку в $500 млн
Фото: Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис с момента старта получила более $500 млн, сообщает в воскресенье портал Axios.

"Незадолго до того, как вице-президент Харрис в четверг вечером публично согласилась баллотироваться в президенты США, мы пересекли отметку в $500 млн", - заявила председатель ее предвыборного штаба Джен О'Мэлли Диллон.

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Она уточнила, что эта неделя стала беспрецедентной по активности среди жертвователей. При этом треть этой суммы пришлось на тех, кто перечислял средства впервые.

В начале августа стало известно, что кампания Харрис получила в июле $310 млн пожертвований, что более чем в два раза превышает сборы у экс-президента Дональда Трампа за тот же период - $138,7 млн.

В минувший четверг Харрис, выступая на съезде Демократической партии, официально заявила, что согласна представлять демократов в качестве кандидата на пост главы государства на президентских выборах в ноябре.

Выборы президента США намечены на 5 ноября.

США Камала Харрис
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