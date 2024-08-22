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Тим Уолз согласился стать кандидатом в вице-президенты от Демпартии США

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Минессоты Тим Уолз, выступая на проходящем в Чикаго съезде Демократической партии США, дал официальное согласие баллотироваться на пост вице-президента от Демократической партии на президентских выборах в ноябре.

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"Это честь всей моей жизни - принять номинацию на должность вице-президента Соединенных Штатов", - сообщил Уолз.

Он также поблагодарил кандидата в президенты от демократов и действующего вице-президента США Камалу Харрис за то, что та "пригласила его".

Сама Харрис, как ожидается, примет номинацию на президентский пост в своем выступлении на съезде демократов в четверг (в ночь на пятницу по московскому времени).

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Демпартия Харрис Чикаго Уолз США
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