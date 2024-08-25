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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:28

Telegram заявил о соблюдении законодательства ЕС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Команда Telegram заявила, что мессенджер соблюдает европейское законодательство, в том числе о цифровых услугах, а ее основатель Павел Дуров не несет ответственность за злоупотребление сервисом.

"Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах - его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется", - говорится в официальном телеграм-канале мессенджера.

В сообщении отмечается, что Дурову "нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе".

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", - сказано в сообщении.

"Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации", - добавили в Telegram.

Сотрудники французской жандармерии задержали Павла Дурова вечером 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.

По данным телеканала TF1 задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации мессенджера с властями страны осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями.

В воскресенье замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, комментируя задержание Дурова во Франции, заявил "Интерфаксу", что у властей РФ остаются претензии к Telegram, но его блокировка в последнее время не обсуждалась. В 2018 году российские власти предпринимали попытки заблокировать Telegram.

Хроника Задержание Павла Дурова во Франции
Telegram ЕС Павел Дуров
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