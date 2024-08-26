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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:32

Дуров может 4 дня находиться под стражей во Франции без предъявления обвинений

Дуров может 4 дня находиться под стражей во Франции без предъявления обвинений
Фото: AOP.Press/Corbis via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный в субботу вечером во Франции, может до четырех дней оставаться под стражей без предъявления ему обвинений, сообщает в понедельник радиостанции France Info со ссылкой на источники.

По данным этих источников, расследованием в отношении Дурова в настоящее время занимается подразделение французской жандармерии, специализирующееся на киберпространстве, а также Национальное управление по борьбе с мошенничеством.

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Сотрудники французской жандармерии задержали Павла Дурова вечером 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.

По данным телеканала TF1, задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации мессенджера с властями страны осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями.

Хроника 25 – 26 августа 2024 годаЗадержание Павла Дурова во Франции
Павел Дуров Telegram Франция
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