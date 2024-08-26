Макрон заявил, что дело Дурова не является политическим

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Задержание во Франции предпринимателя, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не имеет политической подоплеки, заявил в понедельник президент этой страны Эммануэль Макрон.

"Задержание руководителя Telegram на французской территории проведено в рамках еще не завершившегося расследования. Это не политическое решение. Все решения будут принимать судьи", - написал он в соцсети X.

"Система правосудия обязана следить за тем, чтобы законы соблюдались, причем эта система - независимая", - добавил Макрон.

По словам президента Франции, в его стране стремятся не ограничивать свободу выражения мнений и положительно относятся к технологическим инновациям.

"В любом правовом государстве, как в соцсетях, так и в реальной жизни, все свободы обеспечиваются в рамках, определяемых законом. Это делается, чтобы защищать граждан и их фундаментальные права", - отметил он.

По информации французских СМИ, Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.

По данным телеканала TF1, задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции в связи с созданным Дуровым мессенджером Telegram. Французские следователи полагают, что отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации мессенджера с властями страны осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями.