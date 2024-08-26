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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:05

Шольц после нападения в Золингене пообещал активизировать депортацию нелегалов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после нападения в городе Золинген органы правопорядка увеличат масштабы депортации незаконно находящихся в стране иностранцев, сообщают европейские СМИ.

"Нам придется сделать все возможное и добиться того, чтобы лица, которые не могут и которым не разрешено оставаться в Германии, были репатриированы и депортированы", - сказал Шольц во время поминальных мероприятий на месте инцидента в понедельник.

Он назвал нападение на фестивале "терроризмом против всех" жителей страны.

СМИ напоминают, что после атаки правительство Германии подверглось критике за миграционную политику.

Вечером 23 августа вооруженный ножом человек набросился на людей, пришедших на фестиваль в Золингене. В итоге три человека погибли и восемь получили ранения. Подозреваемый - 26-летний выходец из Сирии.

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение.

Германия Олаф Шольц Золинген Исламское государство
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