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В Германии произошло второе за неделю нападение на полицейских

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина с мачете напал на полицейский участок в немецком городе Линц-ам-Райн на следующий день после того, как вооруженный человек открыл стрельбу по стражам порядка в Мюнхене, сообщает в пятницу Associated Press.

Отмечается, что 29-летний гражданин Албании примерно в 14:20 по местному времени (15:20 по московскому) зашел на территорию полицейского участка в небольшом городе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

По словам очевидцев, он несколько раз прокричал "Аллах Акбар", а затем набросился на стражей порядка. Сотрудники полиции заперли все двери, чтобы удержать нападавшего внутри здания. Прибывшие на место сотрудники спецназа оглушили его с помощью шокера.

Следователи обыскали квартиру нападавшего и обнаружили там нарисованный на стене флаг террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Это второй подобный случай на текущей неделе. В четверг в перестрелке с полицейскими был убит 18-летний гражданин Австрии, который первым открыл огонь по стражам порядка. Сообщалось, что он планировал нападение на консульство Израиля в Мюнхене. По данным австрийских служб, этот человек был сторонником радикальных форм ислама. В 2023 году австрийским властям поступили сообщения о том, что молодой человек может быть членом ИГ.

В конце августа 26-летний выходец из Сирии набросился с ножом на людей в городе Золинген. Тогда три человека погибли, восемь получили ранения. После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что органы правопорядка увеличат масштабы депортации незаконно находящихся в Германии иностранцев.

Германия Линц-ам-Райн
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