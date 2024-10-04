Литва закупит в Швеции и Норвегии cистемы ПВО средней и малой дальности

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Литва закупит в Швеции и Норвегии cистемы противовоздушной обороны средней и малой дальности, общая сумма контрактов составляет 365 млн евро, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

"Литва очень серьезно относится к своей национальной обороне, поэтому укрепляет и будет продолжать укреплять свою противовоздушную оборону. На этой неделе были подписаны контракты со шведским производителем Saab Dynamics на приобретение систем ПВО малой дальности RBS70 NG (MSHORAD) и норвежской компанией Kongsberg Defense & Aerospace на наземные системы ПВО средней дальности NASAMS", - говорится в сообщении.

"Область ПВО важна как для нас, так и для НАТО в целом, поэтому мы уделяем этому направлению особое внимание. Помимо дополнительных приобретений NASAMS и RBS70 NG (MSHORAD), в этом году выделено 10 миллионов евро на закупку мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности PIORUN, благодаря чему мы сможем заменить существующие системы GROM более старой модели", - прокомментировал министр обороны Лауринас Кащюнас.

В рамках контракта по системам NASAMS "будут закуплены не только дополнительные ракетные пусковые установки, радары или центры управления огнем, но также будут реализованы важные обновления и улучшения уже имеющихся систем NASAMS, которые подготовлены с учетом опыта Украины и потребностей литовской армии".

Норвегия также согласилась передать Литве ракеты, предназначенные для системы NASAMS, добавили в министерстве.

RBS70 NG (MSHORAD) предназначен для обеспечения защиты сухопутных войск, территорий и объектов критической инфраструктуры от угроз с воздуха. Преимуществом этой системы является мобильность и устойчивость к электромагнитным помехам, а также совместимость с ракетами и другими системами ПВО литовской армии. Литовская армия получит комплекс, интегрированный в бронированный вездеход JLTV.

NASAMS - наиболее широко используемая наземная система ПВО средней дальности в странах НАТО