Глава полиции Каталонии лишился должности из-за поездки Пучдемона в Барселону

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава полиции Каталонии Эдуард Сайен лишился должности за то, что его сотрудники не смогли задержать бывшего председателя регионального правительства Карлеса Пучдемона, которому в начале августа удалось посетить Барселону и покинуть город, хотя его следовало арестовать в связи с возбужденным против него делом о растрате, сообщает EFE.

Решение уволить Сайена приняла руководитель подразделения внутренних дел автономного сообщества Каталония Нурия Парлонс. Место Сайена занял Микель Эскиус, который руководил региональной полицией Каталонии в 2018-2019 годах.

Кроме того, санкции применены к трем сотрудникам каталонской полиции, которые, вероятно, оказали Пучдемону содействие в том, чтобы скрыться.

Пучдемон 8 августа появился у Триумфальной арки в центре Барселоны, где для него установили сцену. Его сопровождали его соратники из партии "Вместе за Каталонию". Он обратился к собравшимся сторонникам с краткой речью, после чего стали появляться сообщения о его намерении отправиться в парламент Каталонии, где тогда проходило обсуждение кандидатуры на должность председателя регионального правительства социалиста Сальвадора Ильи, партия которого одержала победу на выборах в мае.

Ранее Пучдемон сообщил, что возвращается на родину именно для того, чтобы присутствовать на этом заседании, однако, в парламенте он так замечен и не был.

Региональная полиция Каталонии пыталась выяснить его местонахождение, но ему удалось скрыться.

Пучдемон покинул Каталонию в 2017 году после того, как центральные испанские власти в Мадриде выдвинули против него обвинения в организации референдума о независимости Каталонии. Тех пор он жил в Бельгии.

В марте 2024 года парламент Испании одобрил законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении этого референдума. Он затронул примерно 400 человек, имевших к нему отношение, в том числе и Пучдемона.

В то же время с Пучдемона не сняты обвинения в растрате средств, именно поэтому при появлении в Испании его следовало задержать.