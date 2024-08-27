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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

Что случилось этой ночью: вторник, 27 августа

ОАЭ готовы помочь Дурову, дроны ВСУ сбиты над Курском, жители курского приграничья получили сертификаты на квартиры

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ОАЭ следят за делом Дурова и готовы оказать ему консульские услуги. Об этом сообщил МИД эмиратов.

- Украинские дроны сбиты над Курском. Имеются незначительные повреждения.

- Жители приграничья Курской области получили 215 сертификатов на покупку квартир. Из федерального бюджета на эти цели направлено 1,7 миллиарда рублей.

- Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил двухкилометровый столб пепла. Шлейф протянулся более чем на 5 км к северу.

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