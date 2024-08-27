Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил двухкилометровый столб пепла

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, во вторник утром выбросил столб пепла на высоту 2 тыс. м над уровнем моря, сообщает главное управление МЧС по Сахалинской области.

"В городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф протянулся более чем на 5 км к северу от вулкана.

В МЧС отметили, что международные авиатрассы в районе вулкана не проходят. Зарегистрированных туристических групп у вулкана нет.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.