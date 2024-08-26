Жители приграничья Курской области получили 215 сертификатов на покупку квартир

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Жители приграничья в Курской области получили 215 сертификатов на приобретение квартир, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Курской области жители приграничных районов по ранее поданным заявлениям продолжают получать сертификаты на приобретение квартир. На сегодня в первую волну их уже выдано 215, из федерального бюджета на эти цели направлено 1,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регион поступили еще 10,7 млрд рублей федеральных средств, региональных выделено 100 миллионов рублей. Это позволит выдать еще 1 916 сертификатов по ранее поданным заявлениям, 844 из них уже принято к рассмотрению. Кроме того, специалисты продолжают работать с остальными семьями. В первую очередь, сертификаты выдают курянам, дома которых полностью разрушены, и семьям с несовершеннолетними детьми.

"Приобрести квартиры можно как на первичном, так и на вторичном рынке. На сегодняшний день в регионе есть более двух тысяч квартир в новостройках, на вторичном рынке в продаже свыше 6 тысяч квартир, в том числе 5 тысяч - в областном центре, а также еще 5 тысяч индивидуальных жилых домов", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что все застройщики региона готовы адресно работать с такими покупателями.