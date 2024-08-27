ОАЭ следят за делом Дурова и готовы оказать ему консульские услуги

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты наблюдают за делом предпринимателя Павла Дурова и направили Франции запрос о предоставлении ему консульских услуг, сообщил МИД ОАЭ.

"ОАЭ пристально следят за делом своего гражданина Павла Дурова, основателя Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже, (...) ОАЭ направили правительству Французской Республики запрос о предоставлении ему всех необходимых консульских услуг в срочном порядке", - говорится в релизе МИД ОАЭ.

В своем заявлении дипведомство подчеркнуло, что "главным приоритетом для ОАЭ является обеспечение благополучия граждан ОАЭ, защита их интересов и предоставление им всех видов поддержки".

Согласно открытым источникам, Дуров имеет гражданство четырех стран - России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.

Ранее в понедельник французская прокуратура подтвердила, что Дуров на данном этапе может оставаться под стражей до 28 августа.

"25 августа срок содержания под стражей был продлен судебным следователем. Этот совокупный срок может составлять до 96 часов - до 28 августа 2024 года (...)", - говорится в заявлении прокуратуры.

В нем указывается, что в отношении Дурова проводится начатое еще 8 июля 2024 года предварительное расследование, следователи его допросили.

Согласно документу, Дурова подозревают в совершении 12 преступлений: все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминается о проведении через мессенджер незаконных транзакций, об использовании платформы мошенниками. Также следователи полагают, что пользователи через Telegram координировали отмывание денег. Также упоминается незаконное распространение через мессенджер порнографии и отказ администрации платформы предоставлять следователям данные для борьбы против противоправных действий.

Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Изначально информацию об этом распространили французские СМИ, а в понедельник эти данные подтвердили в прокуратуре.