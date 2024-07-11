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Страны НАТО считают, что Китай оказывает существенную поддержку российскому ВПК

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Лидеры стран-членов НАТО считают, что роль Китая в поддержке РФ в ее действиях на Украине являются решающей, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Все 32 союзника ясно дали понять, что Китай решающим образом помогает России", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Генсек НАТО, говоря о критике Китая, содержащейся в заявлении, назвал это "самым мощным посланием Китаю, когда-либо направленным альянсом".

По его словам, китайская сторона поставляет России, в частности, товары двойного назначения, с помощью которых можно производить оружие.

На вопрос журналиста о том, последуют ли какие-то меры за действия Пекина, Столтенберг сказал, что принимать такие решения должны сами страны-члены альянса.

"Конечно, в конечном счете решение принимать отдельно странам-членам, но я думаю, что послание со стороны НАТО очень явное и решительное", - подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что НАТО не занимается введением экономических ограничений против стран.

Отвечая на вопрос о том, как альянс отреагирует в случае, если КНР начнет передавать оружие РФ, он заявил: "Это бы сделало ситуацию еще более серьезной".

Йенс Столтенберг Китай НАТО
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