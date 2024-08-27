Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

Запуск корабля Crew Dragon с космическими туристами перенесли из-за утечки гелия

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Запуск корабля Crew Dragon с четырьмя космическими туристами перенесли с 27 августа по меньшей мере на сутки из-за утечки гелия в наземной системе, сообщила компания-разработчик SpaceX.

В соцсети она отметила, что корабль Crew Dragon и ракета-носитель Falcon исправны, но следующая возможность запуска предоставится не ранее 28 августа.

В рамках миссии Polaris Dawn впервые в истории должен быть совершен частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

Polaris Dawn - первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, финансируемой главой компании Shift4 Payments миллиардером Джаредом Айзекманом. Первоначально полет планировался еще в декабре 2021 года, но из-за задержек в ходе разработки проекта он неоднократно откладывался.

Помимо Айзекмана в состав экипажа миссии Polaris Dawn входят отставной подполковник ВВС США пилот Скотт "Кидд" Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.

В космический вакуум должны выйти только Айзекман и Джиллис. На время проведения этой операции кабина корабля Crew Dragon, у которого нет воздушного шлюза, будет разгерметизирована, а экипаж будет находиться в скафандрах. При этом выход в космос, который должен продлиться два часа, планируется осуществить на высоте 700 км над Землей.

Всего полет туристов на орбиту продлится пять дней. Они выполнят 36 научных экспериментов, посвященных влиянию космоса и радиации на здоровье человека.

Помимо первого выхода туристов в открытый космос, также планируется побить рекорд по высоте полета для околоземных пилотируемых миссий. Корабль должен будет выйти на орбиту с апогеем 1400 км.

SpaceX Crew Dragon Polaris Dawn США Джаред Айзекман Сара Джиллис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов и посетит Курскую АЭС

Банки Грузии возобновили работу с сервисом "Золотая корона" после анализа санкций

Банки Грузии возобновили работу с сервисом "Золотая корона" после анализа санкций

Россия отправила в КНДР 24 орловских рысака

Brent подешевела до $81,34 за баррель после подорожания на 3% днем ранее

Brent подешевела до $81,34 за баррель после подорожания на 3% днем ранее

Что случилось этой ночью: вторник, 27 августа

Задержание Павла Дурова во Франции

ОАЭ следят за делом Дурова и готовы оказать ему консульские услуги

ЕС осудил новый закон талибов о дополнительных ограничениях для женщин

ЕС осудил новый закон талибов о дополнительных ограничениях для женщин

В Таиланде жертвами наводнений и оползней стали 22 человека

Задержание Павла Дурова во Франции

Прокуратура Парижа назвала возможные сроки задержания Дурова

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });