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Коммерческий полет по программе Polaris Dawn с выходом в космос намечен на август

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Коммерческий полет пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя туристами, в рамках которого впервые в истории будет совершен частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов, предполагается совершить в конце августа, сообщила компания-разработчик капсулы SpaceX.

Polaris Dawn - первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, финансируемой главой компании Shift4 Payments миллиардером Джаредом Айзекманом. Первоначально полет планировался еще в декабре 2021 года, но из-за задержек в ходе разработки проекта он неоднократно откладывался.

Помимо Айзекмана в состав экипажа Polaris Dawn войдёт отставной подполковник ВВС США пилот Скотт "Кидд" Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.

В космический вакуум выйдут только Айзекман и Джиллис. На время проведения этой операции кабина корабля Crew Dragon, у которого нет воздушного шлюза, будет разгерметизирована, а экипаж будет находиться в скафандрах. При этом выход в космос, который должен продлиться два часа, планируется осуществить на высоте 700 километров над Землей.

Всего полет туристов на орбиту продлится пять дней. Они выполнят около 40 научных экспериментов, посвященных влиянию космоса и радиации на здоровье человека.

Помимо первого выхода туристов в открытый космос, также планируется побить рекорд по высоте полета для околоземных пилотируемых миссий. Корабль должен будет выйти на орбиту с апогеем 1400 километров.

Crew Dragon SpaceX Polaris США
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