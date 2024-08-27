Трамп в случае победы планирует сделать Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Кандидат от республиканцев на выборах президента США Дональд Трамп рассчитывает в случае избрания включить Роберта Кеннеди-младшего, который ранее участвовал в президентской гонке, в свою переходную команду, сообщает во вторник издание The New York Times со ссылкой на источник.

По его данным, Трамп планирует назначить Кеннеди-младшего сопредседателем команды, которая будет действовать после выборов до момента инаугурации и "поможет выбрать политический курс и состав сотрудников новой администрации".

Кроме того, экс-президент США в случае победы хочет сделать еще одним сопредседателем бывшего члена палаты представителей Тулси Габбард, которая в 2022 году покинула Демократическую партию.

"Не ясно, какую именно роль она и Кеннеди будут выполнять в переходной команде, но они присоединятся к сыновьям Трампа, а также к кандидату в вице-президенты Джей Ди Вэнсу, в качестве почетных сопредседателей", - пишет издание.

Ранее Кеннеди - независимый кандидат на пост главы государства - объявил, что прекращает предвыборную кампанию и будет поддерживать Трампа. Одной из причин своего решения он назвал то, что Трамп намерен работать над прекращением конфликтов.

Выборы президента США намечены на 5 ноября.