Вэнс заявил о готовности Трампа в случае победы включить в свою администрацию демократа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Кандидат от республиканцев Дональд Трамп в случае избрания президентом США может включить в состав администрации представителя Демократической партии, заявил в эфире Fox and Friends кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Об этом пишет The Hill.

"Конечно, мы можем предложить министерский пост в администрации представителю Демократической партии. На самом деле мы получили большую поддержку от демократов", - заявил Вэнс и напомнил, что Трампа поддержал демократ Роберт Кеннеди-младший, а также покинувшая Демократическую партию Тулси Габбард.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в интервью CNN заявила, что в случае избрания на пост главы государства может включить в состав администрации представителя республиканцев.

Как отмечает The Hill, президенты США традиционно включают одного или нескольких членов оппозиционных партий в состав администрации "в знак единства".

Так, в администрацию экс-президента США Барака Обамы входили несколько республиканцев, в том числе Роберт Гейтс, занимавший пост главы Минобороны, и Рэй Лахуд, которого Обама назначил министром транспорта.