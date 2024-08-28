Макрон в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон несколько лет назад пообедал вместе с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым и предлагал ему перенести штаб-квартиру компании в Париж, сообщает в среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"В ходе обеда в 2018 году, о котором ранее не сообщалось, Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж", - пишет газета.

По словам источников, Дуров тогда отказался. Кроме того, французский лидер на встрече предлагал предоставить ему французское гражданство.

Западные СМИ напоминают, что, согласно имеющимся данным, Дуров стал гражданином Франции в 2021 году.

Кроме того, по информации источников The Wall Street Journal, спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию, которая позволила взломать телефон Дурова. "Операция спецслужб, о которой ранее не сообщалось, проходила под кодовым названием "Пурпурная музыка"", - отмечает издание.

По данным газеты, французская сторона в тот момент была обеспокоена возможным использованием Telegram террористами "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка) для вербовки и планирования атак.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Согласно заявлению французской прокуратуры, Дурова подозревают в совершении 12 преступлений: все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминается о проведении через него незаконных транзакций, об использовании платформы мошенниками.