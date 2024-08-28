Politico сообщило о розыске Николая Дурова по делу брата во Франции

Акции в поддержку Павла Дурова у посольства Франции в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Французские следователи еще 25 марта 2024 года выдали ордера на арест не только основателя Telegram Павла Дурова, но также на арест его брата Николая, сооснователя компании, сообщает Politico со ссылкой на административный документ.

Этот документ указывает на то, что секретное предварительное расследование Франции в отношении Telegram намного шире и началось на месяцы раньше, чем считалось до сих пор, подчеркивает издание. Дело связано с отказом администрации Telegram сотрудничать с полицией по делу о сексуальном насилии над детьми. В документе говорится, что ордера были выданы после того, как в компании Telegram не дали ответа на судебный запрос идентифицировать некоего пользователя мессенджера.

Ранее прокуратура Парижа отмечала, что на данном этапе "единственный фигурант, которого допрашивают по этому делу, - это Павел Дуров".

Павел Дуров был задержан 24 августа по прилете в аэропорт Ле-Бурже. Как заявила прокуратура Парижа, его подозревают в содействии 12 преступлений: все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминается о проведении через него незаконных транзакций, об использовании платформы мошенниками. Прокуратура отмечала, что его задержали для допросов и могут удерживать под стражей вплоть до 28 августа.

Прокуратура Парижа в заявлении 26 августа отметила, что предварительное расследование в отношении Павла Дурова было начато 8 июля 2024 года. Дуров был объявлен в розыск на основании предварительного расследования Управления полиции Ofmin, которое занимается преступлениями против несовершеннолетних, теперь дело передано в подразделение жандармерии по преступлениям в киберпространстве и управление по борьбе с мошенничеством, сообщало Franceinfo.