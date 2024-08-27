Во Франции продолжают допрашивать Дурова, обвинения пока не предъявлены

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Следователи во Франции продолжают допросы бизнесмена Павла Дурова, чтобы до истечения срока его содержания под стражей определить, есть ли достаточно оснований для предъявления ему обвинения, пишет во вторник газета Le Monde.

По ее информации, с Дуровым работают сотрудники Национального управления по борьбе против мошенничества. Также этим делом занимаются Центр по борьбе против онлайн-преступлений и сотрудники парижской прокуратуры, курирующие тему киберпреступности.

Газета подчеркивает, что по действующим правилам Дуров может оставаться под стражей до вечера среды. "За время содержания под стражей Дурова следователи должны выяснить, собрали ли они достаточно информации для того, чтобы судья предъявил ему обвинения по всем или же по части пунктов", - говорится в статье.

Если следователи решат, что не собрали достаточно доказательств, то Дурова отпустят, подчеркивает газета.

В понедельник французская прокуратура подтвердила, что Дуров на данном этапе может оставаться под стражей до 28 августа.

"25 августа срок содержания под стражей был продлен судебным следователем. Этот совокупный срок может составлять до 96 часов - до 28 августа 2024 года (...)", - говорилось в заявлении прокуратуры.

В нем указывалось, что в отношении Дурова проводится начатое еще 8 июля 2024 года предварительное расследование, следователи его допросили.

Согласно документу, Дурова подозревают в совершении 12 преступлений: все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминается о проведении через мессенджер незаконных транзакций, об использовании платформы мошенниками. Также следователи полагают, что пользователи через Telegram координировали отмывание денег. Также упоминается незаконное распространение через мессенджер порнографии и отказ администрации платформы предоставлять следователям данные для борьбы против противоправных действий.

Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Изначально информацию об этом распространили французские СМИ, а в понедельник эти данные подтвердили в прокуратуре.