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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

В Швейцарии изучают иск женщины, обвинившей Дурова в насилии над их общим сыном

В Швейцарии изучают иск женщины, обвинившей Дурова в насилии над их общим сыном
Фото: AOP.Press/Corbis via Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал фигурантом расследования в Швейцарии, где бывшая возлюбленная обвиняет его в насилии над одним из их детей, сообщает в среду американский журнал Forbes.

По данным издания, проживающая в Швейцарии бывшая возлюбленная бизнесмена Ирина Болгар еще в марте 2023 года подала иск против Дурова. Она обвинила его в насилии над одним из их трех детей. Также она подала гражданский иск об опеке над детьми. Оба иска были поданы через несколько месяцев после того, как, по утверждениям Болгар, Дуров перестал платить алименты в размере 150 тыс. евро в месяц.

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Изначально суд Женевы отказался возбуждать уголовное дело против Дурова. Однако в мае 2023 года женщина предприняла новую попытку, и в октябре прошлого года судебные власти Швейцарии приняли к рассмотрению ее иск.

По утверждениям Болгар, Дуров в период с 2021 по 2022 год неоднократно применял физическое насилие в отношении их младшего сына, родившегося в сентябре 2017 года. Инциденты, по ее словам, привели к травмам, в том числе к сотрясению мозга, а также нарушениям сна.

По словам адвоката Болгар, Дуров не оспаривал дело об опеке над детьми, которое было решено в пользу женщины в мае 2023 года.

Болгар утверждает, что от Дурова у нее есть три ребенка, которые родились, когда пара жила в России. Сам бизнесмен публично не признавал детей своими.

Дуров был задержан во Франции 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Согласно заявлению французской прокуратуры, Дурова подозревают в совершении 12 преступлений: все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминается о проведении через него незаконных транзакций, об использовании платформы мошенниками.

Павел Дуров Швейцария Ирина Болгар
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