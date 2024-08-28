Павла Дурова доставили в парижский суд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бизнесмена Павла Дурова в среду доставили в суд, где, как ожидается, примут решение о дальнейших шагах по его делу, пишет Le Figaro.

По информации издания, судебным следователям до конца среды нужно определить, собрали ли они достаточно информации для передачи дела Дурова в парижский суд и предъявления обвинений. Если следователи решат дать делу ход, то в среду вечером судебные власти Франции должны будут принять решение о мере пресечения.

В свою очередь телеканал BFMTV поясняет, что срок пребывания Дурова под стражей завершился. Теперь по итогам допроса судебный следователь определит, есть ли основания для предъявления Дурову обвинений.

В случае если обвинений предъявлено не будет, Дурова отпустят на свободу.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Согласно заявлению французской прокуратуры, Дурова подозревают в совершении 12 преступлений: все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминается о проведении через него незаконных транзакций, об использовании платформы мошенниками.