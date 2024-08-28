Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

Павла Дурова доставили в парижский суд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бизнесмена Павла Дурова в среду доставили в суд, где, как ожидается, примут решение о дальнейших шагах по его делу, пишет Le Figaro.

По информации издания, судебным следователям до конца среды нужно определить, собрали ли они достаточно информации для передачи дела Дурова в парижский суд и предъявления обвинений. Если следователи решат дать делу ход, то в среду вечером судебные власти Франции должны будут принять решение о мере пресечения.

В свою очередь телеканал BFMTV поясняет, что срок пребывания Дурова под стражей завершился. Теперь по итогам допроса судебный следователь определит, есть ли основания для предъявления Дурову обвинений.

В случае если обвинений предъявлено не будет, Дурова отпустят на свободу.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Согласно заявлению французской прокуратуры, Дурова подозревают в совершении 12 преступлений: все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминается о проведении через него незаконных транзакций, об использовании платформы мошенниками.

Хроника 25 – 28 августа 2024 годаЗадержание Павла Дурова во Франции
Павел Дуров Telegram Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Швейцарии изучают иск женщины, обвинившей Дурова в насилии над их общим сыном

В Швейцарии изучают иск женщины, обвинившей Дурова в насилии над их общим сыном
Задержание Павла Дурова во Франции

Politico сообщило о розыске Николая Дурова по делу брата во Франции

Politico сообщило о розыске Николая Дурова по делу брата во Франции

Аргентина снижает налог на импорт с 17,5% до 7,5%

Аргентина снижает налог на импорт с 17,5% до 7,5%

Правительство Грузии предлагает объявить православие государственной религией

Правительство Грузии предлагает объявить православие государственной религией

Запуск корабля компании SpaceX с коммерческим экипажем перенесен из-за непогоды

Макрон в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

Макрон в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

Американцы оставят в Узбекистане вывезенную из Афганистана военную авиатехнику

Американцы оставят в Узбекистане вывезенную из Афганистана военную авиатехнику

Что случилось этой ночью: среда, 28 августа

Акции Европы преимущественно выросли, исключением стал французский индекс

Акции Европы преимущественно выросли, исключением стал французский индекс

Трамп и Харрис договорились провести дебаты 10 сентября

Трамп и Харрис договорились провести дебаты 10 сентября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });