Прокуратура Парижа назвала возможные сроки задержания Дурова

Следователи его допросили, он подозревается в пособничестве 12 преступлениям, совершенным с помощью Telegram

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Парижа опубликовала коммюнике о деле предпринимателя Павла Дурова, перечислила, что ему вменяют, и подтвердила, что он может оставаться под стражей до 28 августа, сообщает BFMTV.

"25 августа срок содержания под стражей был продлен судебным следователем. Этот совокупный срок может составлять до 96 часов - до 28 августа 2024 года (...)", - говорится в пресс-релизе.

В отношении Дурова продолжается начатое еще 8 июля 2024 года предварительное расследование, следователи его допросили.

Согласно документу, Дурова подозревают в совершении 12 преступлений: все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминается о проведении через мессенджер незаконных транзакций, об использовании платформы мошенниками. Также следователи полагают, что пользователи через Telegram координировали отмывание денег. Также упоминается незаконное распространение через мессенджер порнографии и отказ администрации платформы предоставлять следователям данные для борьбы против противоправных действий.

Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.