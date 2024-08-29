Владелец сервиса отзывов Yelp подал антимонопольный иск против Google

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американская Yelp Inc., владеющая одноименным онлайн-сервисом отзывов, подала иск к Google, обвинив компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке поисковых сервисов.

В антимонопольном иске, направленном в федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, утверждается, что Google, принадлежащая Alphabet Inc., использует "неконкурентные практики с целью монополизации рынков локального поиска и локальной поисковой рекламы".

Эти практики дают преимущество продуктам компании над продуктами конкурентов, не позволяя без оплаты услуг Google привлекать клиентов местному бизнесу, лишая его трафика и доходов, отмечается в иске.

Yelp требует денежной компенсации, а также признания судом, что поведение Google нарушает антимонопольное законодательство.

Ранее в августе американский суд вынес решение в пользу Минюста США, который обвинил Google в препятствовании конкуренции в сфере поисковых сервисов. Суд посчитал, что действия Google, платившей другим компаниям за установку ее поискового сервиса в качестве дефолтного в их браузерах и на мобильных устройствах, заблокировали доступ на этот рынок конкурентам компании и фактически незаконны.

"Претензии Yelp не являются новыми", - заявил The Wall Street Journal представитель Google. Он добавил, что компания будет отстаивать свою позицию.

Проблемы в отношениях Yelp и Google сохраняются уже более 10 лет. В 2009 году Yelp отказалась от практически заключенной сделки с Google, которая планировала купить ее более чем за $500 млн.

В иске Yelp утверждается, что Google годами блокирует компании возможности по охвату пользователей через свою общую поисковую платформу.