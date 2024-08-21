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Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) прекратило расследования в отношении магазинов приложений Google (входит в Alphabet Inc.) и Apple Inc., сообщил сайт регулятора.

Управление не один год рассматривало заявления о том, что компании злоупотребляли свои рыночным положением, предлагая британским разработчикам несправедливые условия использования магазинов.

Расследования закрыты в связи с тем, что они больше не являются "административным приоритетом" для CMA.

Такое решение принято в свете принятия в мае закона о цифровых рынках, конкуренции и потребителях (Digital Markets, Competition and Consumers Act, DMCCA), которое предоставляет властям новые полномочия. Управление сможет воспользоваться ими для "более полного" рассмотрения дел, если Apple и (или) Google будет присвоен "стратегический рыночный статус" в контексте цифровой деятельности в мобильном секторе.

Расследование в отношении Apple велось с марта 2021 года, Google - с июня 2022 года.

Apple Google CMA Великобритания США
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