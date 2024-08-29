Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

Бывшая невестка Назарбаева осуждена на 12 лет за вымогательство и самоуправство

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бывшая невестка экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмира Сатыбалды осуждена на 12 лет за вымогательство и самоуправство, сообщила пресс-служба суда Алма-Аты.

"Приговором суда С. (Сатыбалды - ИФ) признана виновной по статьям 126 часть 3 (незаконное лишение свободы), 194 часть 4 (вымогательство), 389 часть 4, пункт 2 (самоуправство) УК и приговорена к 12 годам лишения свободы c конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Второй подсудимый, личный помощник Сатыбалды Мади Батыршаев признан виновным в незаконном лишении свободы человека и приговорен к девяти годам лишения свободы.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты установил, что в 2011 году Сатыбалды обратилась к единственному акционеру акционерного общества с предложением о совместном ведении бизнеса. По договоренности был произведен раздел долей участия в АО, где Сатыбалды стала неофициальным владельцем 34% акций.

В 2019 году подсудимая обвинила потерпевшего в хищении денежных средств в сумме 5 млрд тенге. Вступив в предварительный сговор с личным помощником, она приставила к акционеру охранников, отобрала средства связи, незаконно удерживая в его доме в условиях полной социальной изоляции на протяжении 165 дней.

По информации суда, в период незаконного лишения свободы подсудимая завладела денежными средствами и имуществом потерпевшего и его близких родственников путем вымогательства. В результате она причинила материальный ущерб в особо крупном размере - 217,9 млн тенге.

Кроме того, Сатыбалды совершила самоуправство, принудив потерпевшего переоформить права на имущество и уставные доли на третьих лиц, аффилированных с нею, причинив особо крупный материальный ущерб в размере 1,2 млрд тенге.

Суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшего материальный ущерб в сумме 2,6 млрд тенге, а также 10 млн тенге в счет компенсации морального вреда, с Батыршаева - 2 млн тенге.

Это уже третье дело в отношении Гульмиры Сатыбалды. 4 мая 2023 года суд №2 района Байконур в Астане признал ее виновной в самоуправстве и похищении человека и назначил семь лет лишения свободы без конфискации имущества, с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Кроме того, ее лишили госнаграды - ордена "Курмет".

30 июня того же года суд №2 Кызылорды признал Гульмиру Сатыбалды виновной в хищении более 440 млн тенге и приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Согласно материалам уголовного дела, осенью 2018 года ТОО "Ария-Жана Астана", в руководство которого входила Сатыбалды, выиграла тендер на строительство теплосетей левобережной части реки Сырдарьи. В результате преступных действий она вместе с руководством предприятия похитила 441 млн тенге.

Гульмира Сатыбалды - бывшая супруга Кайрата Сатыбалды, который является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

Официальный курс на 29 августа - 481,22 тенге/$1.

Казахстан Гульмира Сатыбалды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Задержание Павла Дурова во Франции

Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу

Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу

Глава Минюста Армении анонсировал конституционный референдум в 2027 году

Десятки человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Шаньшань"

Десятки человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Шаньшань"

В Нидерландах заявили, что нет ограничений на применение передаваемых Украине F-16

В Японии из-за тайфуна остановлены заводы Toyota, Honda и Nissan

Конституционный суд Грузии начал рассматривать иски о законе об иноагентах

Конституционный суд Грузии начал рассматривать иски о законе об иноагентах

Цена нефти Brent подросла до $78,8 за баррель после снижения накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 29 августа

США призвали Израиль к защите мирного населения Западного берега Иордана

США призвали Израиль к защите мирного населения Западного берега Иордана
Задержание Павла Дурова во Франции

Дуров освобожден под залог в 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию

Дуров освобожден под залог в 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });