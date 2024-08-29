Бывшая невестка Назарбаева осуждена на 12 лет за вымогательство и самоуправство

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бывшая невестка экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмира Сатыбалды осуждена на 12 лет за вымогательство и самоуправство, сообщила пресс-служба суда Алма-Аты.

"Приговором суда С. (Сатыбалды - ИФ) признана виновной по статьям 126 часть 3 (незаконное лишение свободы), 194 часть 4 (вымогательство), 389 часть 4, пункт 2 (самоуправство) УК и приговорена к 12 годам лишения свободы c конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Второй подсудимый, личный помощник Сатыбалды Мади Батыршаев признан виновным в незаконном лишении свободы человека и приговорен к девяти годам лишения свободы.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты установил, что в 2011 году Сатыбалды обратилась к единственному акционеру акционерного общества с предложением о совместном ведении бизнеса. По договоренности был произведен раздел долей участия в АО, где Сатыбалды стала неофициальным владельцем 34% акций.

В 2019 году подсудимая обвинила потерпевшего в хищении денежных средств в сумме 5 млрд тенге. Вступив в предварительный сговор с личным помощником, она приставила к акционеру охранников, отобрала средства связи, незаконно удерживая в его доме в условиях полной социальной изоляции на протяжении 165 дней.

По информации суда, в период незаконного лишения свободы подсудимая завладела денежными средствами и имуществом потерпевшего и его близких родственников путем вымогательства. В результате она причинила материальный ущерб в особо крупном размере - 217,9 млн тенге.

Кроме того, Сатыбалды совершила самоуправство, принудив потерпевшего переоформить права на имущество и уставные доли на третьих лиц, аффилированных с нею, причинив особо крупный материальный ущерб в размере 1,2 млрд тенге.

Суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшего материальный ущерб в сумме 2,6 млрд тенге, а также 10 млн тенге в счет компенсации морального вреда, с Батыршаева - 2 млн тенге.

Это уже третье дело в отношении Гульмиры Сатыбалды. 4 мая 2023 года суд №2 района Байконур в Астане признал ее виновной в самоуправстве и похищении человека и назначил семь лет лишения свободы без конфискации имущества, с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Кроме того, ее лишили госнаграды - ордена "Курмет".

30 июня того же года суд №2 Кызылорды признал Гульмиру Сатыбалды виновной в хищении более 440 млн тенге и приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Согласно материалам уголовного дела, осенью 2018 года ТОО "Ария-Жана Астана", в руководство которого входила Сатыбалды, выиграла тендер на строительство теплосетей левобережной части реки Сырдарьи. В результате преступных действий она вместе с руководством предприятия похитила 441 млн тенге.

Гульмира Сатыбалды - бывшая супруга Кайрата Сатыбалды, который является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

Официальный курс на 29 августа - 481,22 тенге/$1.