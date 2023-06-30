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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Бывшая невестка Назарбаева получила 8 лет заключения по двум уголовным делам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Суд казахстанского города Кызылорды признал виновной бывшую супругу племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды в хищении более 440 млн тенге и приговорил ее к 8 годам лишения свободы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного суда.

При вынесении приговора учитывался ранее вынесенный приговор Астаны (7 лет лишения свободы).

Кроме того, согласно приговору суда, Сатыбалды сроком на 10 лет запрещено занимать руководящие должности в коммерческих структурах.

Гульмира Сатыбалды - бывшая супруга Кайрата Сатыбалды, который является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

В сентябре 2022 года суд в Астане признал Кайрата Сатыбалды виновным в хищениях и приговорил его к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на государственной службе сроком на 10 лет.

Казахстан
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