Казахстанский суд приговорил к семи годам заключения экс-невестку Назарбаева

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Суд в Астане в четверг признал виновной в самоуправстве и похищении человека бывшую супругу племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмиру Сатыбалды и приговорил ее к семи годам лишения свободы.

"Признать виновной Сатыбалды Гульмиру и назначить ей наказание в виде семи лет лишения свободы без конфискации имущества. Режим отбывания наказания назначить в УИС средней безопасности", - сказал председательствующий судья Кеменгер Имашев при оглашении приговора.

Кроме того, по приговору суда, будет внесено представление главе государства о лишении Сатыбалды госнаграды - ордена "Курмет".

Второй обвиняемый по делу, Мади Батыршаев, также признан виновным и приговорен к семи годам колонии без конфискации имущества, а их третий подельник, Рашид Утебеков, - к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества.

Главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды началось 14 марта в суде №2 района Байконур.

Сатыбалды обвинялась по статье 28 части 3 Уголовного кодекса (организация уголовного правонарушения); ст. 389 части 3 (самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору); ст. 125 ч. 2 п.1, 8 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

На скамье подсудимых помимо Сатыбалды оказались ее водитель и исполнитель похищения - Батыршаев и Утебеков.

Потерпевшие по делу - бизнесмен Турсен Алагузов и бывшая владелица ТОО Maxi Bottlers Айгуль Мекешева.

Сатыбалды была задержана 16 марта 2022 года и отправлена в изолятор временного содержания Астаны. На следующий день антикорупционное ведомство сообщило, что в отношении нее и других лиц проводится расследование по факту рейдерского захвата бизнеса. Позже антикоррупционное ведомство Шымкента сообщало, что проводит расследование в отношении должностных лиц госучреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), вылаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы. В апреле пресс-служба агентства по противодействию коррупции сообщила, что Сатыбалды также подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

Гульмира - бывшая супруга Кайрата Сатыбалды, который в свою очередь является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

В середине марта Кайрат Сатыбалды был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

В сентябре суд в Астане признал Кайрата Сатыбалды виновным в хищениях и приговорил его к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением на 10 лет права работать на государственной службе.