Токаев убежден, что имя Назарбаева никогда не будет забыто

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь отметил вклад первого главы государства Нурсултана Назарбаева в становление независимости страны.

"Полагаю, что никогда не будет предано забвению имя первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, внесшего огромный вклад в становление суверенного Казахстана, его развитие в крайне сложных экономических условиях и достижение нашей страной многочисленных исторических успехов", - сказал Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики в Астане.

"Поскольку такая оценка соответствует требованиям справедливости", - добавил он.