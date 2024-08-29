Российские военные сообщили о 14 нарушениях в небе над Сирией за сутки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игнасюк на брифинге в четверг.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки отмечено десять нарушений правил использования воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 коалиции.

В рамках выполнения положений российско-турецкого "Меморандума о взаимопонимании", принятого 22 октября 2019 г., проведено совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке, сообщил также Игнасюк.

За прошедшие сутки, по его данным, представителями ЦПВС проведена гуманитарная акция в населенном пункте Аль-Ис провинции Алеппо, выдано 300 продовольственных наборов общим весом 2,9 тонны.