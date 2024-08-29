Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:10

Российские военные сообщили о 14 нарушениях в небе над Сирией за сутки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игнасюк на брифинге в четверг.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки отмечено десять нарушений правил использования воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 коалиции.

В рамках выполнения положений российско-турецкого "Меморандума о взаимопонимании", принятого 22 октября 2019 г., проведено совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке, сообщил также Игнасюк.

За прошедшие сутки, по его данным, представителями ЦПВС проведена гуманитарная акция в населенном пункте Аль-Ис провинции Алеппо, выдано 300 продовольственных наборов общим весом 2,9 тонны.

США Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 29 августа

Минобороны КНР призвало США прекратить "военный сговор" с Тайванем

Корабль Blue Origin с туристами успешно сел после суборбитального полета

Задержание Павла Дурова во Франции

Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу

Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу

Бывшая невестка Назарбаева осуждена на 12 лет за вымогательство и самоуправство

Глава Минюста Армении анонсировал конституционный референдум в 2027 году

Десятки человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Шаньшань"

Десятки человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Шаньшань"

В Нидерландах заявили, что нет ограничений на применение передаваемых Украине F-16

В Японии из-за тайфуна остановлены заводы Toyota, Honda и Nissan

Конституционный суд Грузии начал рассматривать иски о законе об иноагентах

Конституционный суд Грузии начал рассматривать иски о законе об иноагентах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });