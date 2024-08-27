Глава "Росатома" обсудит с гендиректором МАГАТЭ итоги визита на Курскую АЭС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - У главы "Росатома" Алексея Лихачева и генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в ближайшее время назначены переговоры в Калининграде по ситуации на Курской АЭС, сообщила пресс-служба госкорпорации во вторник.

"Планируется, что Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси в ближайшее время обсудят итоги состоявшегося визита в устоявшемся межведомственном формате в Калининграде", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник Гросси прибыл с визитом в город Курчатов и посетил Курскую АЭС.

После общения с журналистами Гросси отправился в Киев, где обсудит текущую ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.