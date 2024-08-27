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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

Глава "Росатома" обсудит с гендиректором МАГАТЭ итоги визита на Курскую АЭС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - У главы "Росатома" Алексея Лихачева и генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в ближайшее время назначены переговоры в Калининграде по ситуации на Курской АЭС, сообщила пресс-служба госкорпорации во вторник.

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"Планируется, что Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси в ближайшее время обсудят итоги состоявшегося визита в устоявшемся межведомственном формате в Калининграде", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник Гросси прибыл с визитом в город Курчатов и посетил Курскую АЭС.

После общения с журналистами Гросси отправился в Киев, где обсудит текущую ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Росатом Алексей Лихачев МАГАТЭ Рафаэль Гросси Курская АЭС
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