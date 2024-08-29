Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 23:14

Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова во Францию

Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова во Францию
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг сообщения СМИ, что у него была назначена встреча в Париже с основателем Telegram Павлом Дуровым, сообщает BFMTV.

"В нашей стране существует разделение властей. Я совершенно не был в курсе его прибытия. Это нормально. Неправда, что я оформил приглашение", - приводит телеканал слова Макрона с пресс-конференции в Белграде в четверг вечером.

BFMTV отметил, что газета "Канар аншене" написала во вторник о словах, якобы сказанных Дуровым французским полицейским, задержавшим его 24 августа в аэропорту Ле-Бурже при выходе из самолета, что "его ждут на ужин с Эмманюэлем Макроном".

Ранее в четверг еще ряд СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщал о том, что Дуров, находясь под стражей после задержания в аэропорту, якобы заявлял о своих связях с французским президентом.

Дурову 28 августа было предъявлено обвинение в непротиводействии распространению через его мессенджер преступного контента.

Основателя Telegram освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать французскую территорию.

Хроника 25 – 29 августа 2024 годаЗадержание Павла Дурова во Франции
Эмманюэль Макрон Павел Дуров Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 29 августа

Минобороны КНР призвало США прекратить "военный сговор" с Тайванем

Корабль Blue Origin с туристами успешно сел после суборбитального полета

Задержание Павла Дурова во Франции

Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу

Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу

Бывшая невестка Назарбаева осуждена на 12 лет за вымогательство и самоуправство

Глава Минюста Армении анонсировал конституционный референдум в 2027 году

Десятки человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Шаньшань"

Десятки человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Шаньшань"

В Нидерландах заявили, что нет ограничений на применение передаваемых Украине F-16

В Японии из-за тайфуна остановлены заводы Toyota, Honda и Nissan

Конституционный суд Грузии начал рассматривать иски о законе об иноагентах

Конституционный суд Грузии начал рассматривать иски о законе об иноагентах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });