Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова во Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг сообщения СМИ, что у него была назначена встреча в Париже с основателем Telegram Павлом Дуровым, сообщает BFMTV.

"В нашей стране существует разделение властей. Я совершенно не был в курсе его прибытия. Это нормально. Неправда, что я оформил приглашение", - приводит телеканал слова Макрона с пресс-конференции в Белграде в четверг вечером.

BFMTV отметил, что газета "Канар аншене" написала во вторник о словах, якобы сказанных Дуровым французским полицейским, задержавшим его 24 августа в аэропорту Ле-Бурже при выходе из самолета, что "его ждут на ужин с Эмманюэлем Макроном".

Ранее в четверг еще ряд СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщал о том, что Дуров, находясь под стражей после задержания в аэропорту, якобы заявлял о своих связях с французским президентом.

Дурову 28 августа было предъявлено обвинение в непротиводействии распространению через его мессенджер преступного контента.

Основателя Telegram освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать французскую территорию.