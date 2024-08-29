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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:10

Le Figaro сообщает, что после ареста Дуров апеллировал к своим связям с Макроном

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров, находясь под стражей после задержания в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа, якобы заявлял о своих связях с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщает в четверг Le Figaro со ссылкой на источник.

"Оба вместе обедали в 2018 году", - отмечает при этом издание.

Ссылаясь на другой причастный к этому расследованию источник, газета также сообщает, что Дуров при задержании в аэропорту просил предупредить о своем аресте близкого к Макрону французского миллиардера Ксавье Ньеля. Подтверждения этой информации от окружения французского бизнесмена СМИ не имеют.

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Ньель известен как основатель, владелец и председатель совета директоров французской телекоммуникационной группы Iliad. Он входит в круг руководителей крупного бизнеса, близких к президенту Франции.

Le Figaro напоминает, что Дуров 24 августа прибыл во Францию из Баку и намеревался провести по меньшей мере вечер в Париже, где планировал поужинать. Получив уведомление о своем помещении под стражу в полиции, он имел право сообщить кому-то из знакомых по собственному выбору о сложившейся ситуации.

В среду Дурову было предъявлено обвинение в непротиводействии распространению через мессенджер Telegram преступного контента.

Основатель Telegram был в тот же день освобожден из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора и обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать Францию.

Хроника 25 – 29 августа 2024 годаЗадержание Павла Дурова во Франции
Павел Дуров Франция Эммануэль Макрон
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