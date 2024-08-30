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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

В Японии из-за тайфуна погибли четыре человека и около 100 пострадали

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Японии число погибших в результате обрушившегося на страну тайфуна "Шаньшань" достигло четырех человек, еще 96 подучили травмы, сообщает в пятницу The Japan Times.

Три человека погибли в префектуре Айти в центральной части Японии из-за вызванного ливнями схода оползня. Один житель префектуры Токусима на острове Сикоку погиб при обрушении крыши дома.

В пятницу на острове Кюсю более 100 тыс. домов остаются без электричества.

В ночь на пятницу "Шаньшань" обрушился на остров Кюсю. Скорость порывов ветра в зоне действия стихийного бедствия достигала 108 км/ч. За последние трое суток в префектуре Миядзаки (остров Кюсю) выпало почти 90 см осадков - в 1,5 раза больше нормы осадков за август.

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Между тем, к настоящему момент "Шаньшань" растерял часть силы и теперь квалифицируется как тропический шторм.

Японские метеорологи предупреждают население страны об опасности ливней и сильных порывов ветра на выходных.

Ранее сообщалось об ограничении движения высокоскоростных поездов между некоторыми префектурами и отмене сотен авиарейсов.

Япония Кюсю
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