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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Боррель заявил, что ЕС по политическим причинам не снял ограничения на удары Украины по РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече не смогли достичь соглашения об отмене ограничений на использование Украиной поставляемого ему оружия против РФ не по юридическим, а по политическим причинам, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Я думаю, отсутствие договоренностей вызвано политическими причинами", - сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи.

"Согласно международному праву, объект агрессии имеет право атаковать цели на территории агрессора. В международном праве нет ничего, что мешало бы Украине наносить удары по российской территории", - заявил глава дипломатии ЕС.

Накануне Боррель сообщал, что главы МИД стран ЕС не достигли договоренностей об отмене ограничений на применение направляемого Украине оружия; каждое государство, входящее в Евросоюз, должно принять такое решение самостоятельно.

Ранее Боррель призвал снять ограничения на использование Украиной западного оружия.

ЕС Евросоюз Жозеп Боррель Украина
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