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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:10

В ЕС не договорились об отмене ограничений на использование поставляемого Украине оружия

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече не достигли договоренности об отмене ограничений на применение поставляемого Украине оружия; каждое государство, входящее в Евросоюз, должно принять такое решение самостоятельно, заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы обсудили возможность отмены ограничений на применение оружия, выделяемого Украине. В конце концов мы пришли к выводу, что это решение каждого государства", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи.

"Каждая страна примет решение, которое сочтет правильным", - добавил он.

Ранее Боррель призвал снять ограничения на использование Украиной западного оружия.

ЕС Жозеп Боррель Украина
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