Египет не согласится с присутствием Израиля в Филадельфийском коридоре

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Присутствие военных Израиля в Филадельфийском коридоре - на границе Египта и сектора Газа - является неприемлемым для Каира, сообщает Ynet со ссылкой на неназванного высокопоставленного египетского чиновника.

"Мы не согласимся на военное присутствие Израиля в Филадельфийском коридоре. Такова была наша позиция с самого начала переговоров, и мы не намерены ее менять", - заявил он.

Он отказался комментировать вариант с установкой в коридоре израильской аппаратуры для наблюдения и контроля за обстановкой.

Собеседник издания отметил, что египетские службы безопасности затопили или залили бетоном большинство туннелей под границей Египта и сектора Газа, которые использовались для контрабанды оружия, товаров и запчастей. Однако, отметил он, ему известно о претензиях Израиля, что не все туннели перекрыты, и тем не менее, Каир не желает мириться с наличием израильских военных в Филадельфийском коридоре.

Он предположил, что Филадельфийский коридор и КПП "Рафах" могли бы в будущем контролировать, к примеру, совместно палестинские власти, арабские силы из Иордании и стран Персидского залива, с присутствием европейских наблюдателей. При этом, по его словам, "теперь никто не говорит о присутствии там движения ХАМАС".

Также источник упомянул, что на переговорах в Каире шеф ЦРУ Уильям Бернс просил их участников не распространяться насчет деталей консультаций. Представитель египетских властей отметил, что США делают оптимистические заявления насчет переговорного процесса, однако заключению соглашения по Газе до сих пор мешают серьезные проблемы.

Ранее израильские СМИ сообщали: израильский кабинет безопасности принял решение, что Армия обороны Израиля останется в Филадельфийском коридоре.

Вопрос о контроле ЦАХАЛа над Филадельфийским коридором является одним из камней преткновения на переговорах по прекращению огня в секторе Газа. Как сообщалось, некоторые из сторон, вовлеченных в переговоры, высказывали скептицизм относительно скорого заключения сделки из-за требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который настаивает на том, что израильские военные должны остаться в Филадельфийском коридоре и коридоре "Нецарим".

Очередной раунд консультаций в Дохе о прекращении огня в Газе завершился безрезультатно, весь переговорный процесс может закончиться провалом, сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на палестинский источник. По словам собеседника телеканала, переговоры движутся к полному провалу из-за отказа Израиля заняться предложениями, выдвинутыми посредниками для решения множества нерешенных вопросов.

Источник канала сказал, что участвующие в переговорах посредники "сильно раздосадованы" позицией Израиля, считая ее главным препятствием на переговорах, и что Вашингтон не оказывает достаточно давления на Израиль. Источник уточнил, что на переговорах в Дохе не удалось добиться отмены запрета на обмен 65 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки, на заложников в рамках потенциальной сделки.

Высокопоставленный представитель движения ХАМАС Сами Абу Захари заявил, что переговоры по Газе достигли "переломного этапа" из-за желания израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжать войну, сохранить контроль над Филадельфийским коридором и коридором "Нецарим".

30 августа ЦАХАЛ отчитался, что в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан - в северных районах, в Тулькарме, Дженине, лагере для беженцев "Аль-Фара" - ликвидировано 20 вражеских бойцов, задержано 17 подозреваемых. Также военные уничтожили десятки взрывных устройств, конфисковали оружие. В ООН раскритиковали эту операцию, в МИД Франции и Британии также выражали тревогу по ее поводу. Одновременно портал Ynet сообщил, что 98-я дивизия ЦАХАЛа после месяца боевых действий завершила операцию в секторе Газа в районе Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха. В ходе боев военные ликвидировали более 250 вражеских бойцов, уничтожили десятки вражеских объектов, вывели из строя шесть туннелей общей протяженностью шесть километров.

Заместитель генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил журналистам, что на Ближнем Востоке сохраняется "значительный риск" эскалации ситуации и перерастания конфликта в Газе в региональную войну. "Одна из угроз, особенно в южном Ливане, состоит в том, что обе стороны не понимают точно позицию другой", - разъяснил он. Тем временем в ЦАХАЛе сообщали, что 91-я территориальная дивизия "Ха-Галиль" вместе с полицией с другими органами безопасности провели совместные учения на случай экстренной ситуации на севере Израиля. The Times of Israel уточняло, что это очередное мероприятие из серии учений в рамках подготовки ЦАХАЛа к возможной войне в Ливане.

The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что с началом боевых действий в Газе Израиль нарастил удары по враждебным целям в Сирии. Авиаудары начались десятилетие назад на фоне конфликта в Сирии с целью не дать Ирану и его союзникам закрепиться в этой стране. Израилю приписывают 400 авиаударов в 2017 - 2022 годах по сирийской территории, а в период с октября 2023 с ним связывают 180 ударов, что свидетельствует о повышении интенсивности воздушной кампании. При этом, уточняет издание, сирийские правительственные силы и проиранские группировки в Сирии в основном воздерживаются от атак против Израиля. Вместе с тем, по мнению бывших представителей израильских властей и военных экспертов, результаты израильских ударов в Сирии неоднозначны. Поставки оружия движению "Хезболла" через Сирию замедлились, однако не помешали ему получить достаточно вооружений. В данный момент, по мнению аналитиков, "Хезболла" располагает арсеналом в 150 тыс. ракет и снарядов, может атаковать любой район Израиля. WSJ приводит мнение наблюдателей, что нынешние действия Израиля не позволят покончить ни с поставками вооружений "Хезболле", ни с иранским присутствием в Сирии.