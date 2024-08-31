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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Что случилось этой ночью: суббота, 31 августа

Десятки жертв после обстрела в Белгороде, в Бразилии заблокировали соцсеть X, россияне взяли первое золото на Паралимпиаде

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вечером был обстрелян Белгород, пострадало 46 человек. Погибло 5 мирных жителей, в больницах находятся 37 человек, 7 из них - дети, один ребенок - в тяжелом состоянии.

- Шесть медалей завоевали россияне во второй день Паралимпиады-2024. Пловец Калина первым из россиян взял золото.

- США отказались направлять на Украину специалистов для обслуживания F-16. Пентагон рассчитывает, что эту задачу выполнят европейские партнеры.

- Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети Х. Илон Маск обвинил судью в разрушении свободы слова.

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