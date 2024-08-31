Пашинян против вывода российской военной базы из Армении

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил несогласие с мнением о необходимости вывода с территории республики 102-й российской военной базы.

"С военной базой у нас нет вопросов", - сказал он в субботу на пресс-конференции в субботу, отвечая на вопрос, когда с территории Армении будет выведена российская база.

Пашинян также отметил, что взаимоотношения с российскими силовыми ведомствами следует рассматривать в рамках партнерства. "К примеру, мы поблагодарили российских пограничников за службу в аэропорту "Звартноц" и вдоль границы с Азербайджаном, сказав, что в состоянии сами выполнить эту работу. Это не жанр противостояния и столкновения, а жанр партнерства и взаимного уважения. И я рассматриваю этот вопрос именно в этом жанре", - добавил премьер.

Он также заявил, что общается с президентом и главой правительства России. "И наш рабочий жанр - это взаимное уважение", - сказал Пашинян.

Ранее премьер Армении заявил, что не считает необходимым выход республики из ОДКБ на данном этапе.