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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Нетаньяху обеспокоен волной протестов в Израиле

Глава израильского Минфина предупреждает о пагубных последствиях забастовки для экономики страны

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен массовыми протестами, проходящими в стране, сообщил CNN израильский чиновник.

Сотни тысяч людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима с требованием заключить соглашение с ХАМАС по освобождению заложников после того, как тела шестерых из них, в том числе россиянина Александра Лобанова, были обнаружены в секторе Газа, сообщают СМИ.

Всего в стране в акциях протеста приняли участие около 700 тыс. человек, организация "Форум семей заложников" сообщила CNN, что в Тель-Авиве собрались более 500 тыс. протестующих.

В Иерусалиме тысячи людей собрались у парламента страны, где проходило экстренное заседание кабинета безопасности. Многие из демонстрантов свистели и шумели, чтобы попытаться сорвать встречу. Участники акции обещали вернуться в понедельник, чтобы продолжить мешать работе правительства.

Вместе с тем национальный профсоюзный центр Histadrut, который представляет большинство профсоюзов Израиля, призвал всех работников устроить в понедельник массовую забастовку по всей стране.

В связи с этим министр финансов Израиля Бецалель Смотрич обратился к генеральному прокурору страны с просьбой принять срочные судебные запреты, чтобы предотвратить запланированную на понедельник общенациональную забастовку. В письме, адресованном генпрокурору, министр утверждал, что забастовка нанесет ущерб экономике в военное время и создаст опасный прецедент. Генеральная прокуратура пока не прокомментировала запрос.

The Times of Israel отмечает, что нынешние протесты могут быть крупнейшими с начала боевых действий в Газе 7 октября 2023 года.

Пентагон информировал, что министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонной беседы с израильским коллегой Йоавом Галантом "выразил возмущение жестокой, незаконной и аморальной казнью (заложников - ИФ) со стороны ХАМАС".

Стороны "подтвердили взаимную приверженность скорейшему достижению соглашения о прекращении огня, чтобы обеспечить освобождение всех заложников".

Как сообщает телеканал "Аль-Маядин", боевое крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама" опубликовало видеоролик, в которой говорится, что для Нетаньяху собственные выгоды важнее заложников в Газе. В нем содержится ссылка на недавнее заявление премьера, который сказал: "Если бы мне пришлось выбирать между Филадельфийским коридором и освобождением заключенных, я бы выбрал Филадельфию".

Израиль Биньямин Нетаньяху ХАМАС заложники протесты
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