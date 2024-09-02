Что случилось этой ночью: понедельник, 2 сентября

18 погибших при крушении вертолета на Камчатке, израильтяне требуют соглашения с ХАМАС для освобождения заложников, Шивелуч выбросил два столба пепла

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке выросло до 18 человек. Глава региона Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура по погибшим в катастрофе.

- Израильтяне протестуют после обнаружения трупов заложников в секторе Газа. Как заявили в организации "Форум семей заложников", по всей стране на улицы вышли около 700 тыс. человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен волной протестов, сообщил телеканалу CNN израильский чиновник.

- Белгород был атакован с воздуха, есть прямые попадания в социальные и коммерческие объекты.

- Мосбиржа рассчитывает в 2024 году преодолеть отметку в 1 квадриллион рублей по объему торгов. По словам управляющего директора биржи Владимира Крекотеня, с начала года на фондовый рынок пришли более 4 млн новых частных инвесторов.

- Путин заявил, что выполнение поставленных в рамках СВО на Украине задач будет продолжено.

- Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла высотой 8 и 4 км. Пепловые шлейфы распространяются в сторону Озерного залива, населенных пунктов на их пути нет.